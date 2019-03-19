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Американское управление ядерным оружием ушло под воду

Фото: dvidshub.net
Пентагон оказался бессилен против матери-природы

Штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил Америки оказалась затопленной в результате паводка реки Миссури. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

На странице Маниона в Facebook говорится, что повышение уровня воды в реке привело к затоплению военной базы "Оффатт" под Оклахомой, штат Небраска.

Авиабаза служит местом дислоцирования тяжелых бомбардировщиков, так называемых "самолетов судного дня", которые способны нести на борту ядерное оружие, а также служат транспортом для правительства и военного командования при ядерной войне. Кроме того, на базе есть подземный бункер, где располагается управления ядерным оружием страны.


"Ворота STRATCOM (Стратегического командования США. – прим. "Утро") остаются закрытыми… Ваша команда "ястребов" сохранила боеспособность во время наводнения, и мы вернемся более сильными", – говорится в сообщении.

По оценкам, объект оказался под водой на треть, десяткам зданий причинен ущерб, в том числе ангару с самолетами Boeing E-4B Nightwatch и взлетно-посадочной полосой.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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