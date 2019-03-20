США готовят мощное оружие для войны с Россией

Вашингтон потратит огромные деньги на создание уникального вооружения

Минобороны США взялось за разработку "суперпушки", которая поможет американцам противостоять армии России и Китае во время войны.

Портал Breaking Defense отметил, что орудие способно выпускать взрывающиеся снаряды на расстояние в 1850 км. При этом пушка будет в 60 раз мощнее, чем стоящие в настоящий момент на вооружении гаубицы.

Вашингтон также планирует начать испытания собственной гиперзвуковой ракеты, характеристики которой пока не раскрываются. В Пентагоне считают, что оба оружия смогут нанести значительный ущерб обороне России и Китая, передает НСН.

Однако, чтобы воплотить мечты в реальность США придется потратить на разработку "суперпушки" около $305 миллионов в течение 2 лет, а на ракету более $1,3 миллиарда.