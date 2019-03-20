Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США готовят мощное оружие для войны с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон потратит огромные деньги на создание уникального вооружения

Минобороны США взялось за разработку "суперпушки", которая поможет американцам противостоять армии России и Китае во время войны.

Портал Breaking Defense отметил, что орудие способно выпускать взрывающиеся снаряды на расстояние в 1850 км. При этом пушка будет в 60 раз мощнее, чем стоящие в настоящий момент на вооружении гаубицы.

Вашингтон также планирует начать испытания собственной гиперзвуковой ракеты, характеристики которой пока не раскрываются. В Пентагоне считают, что оба оружия смогут нанести значительный ущерб обороне России и Китая, передает НСН.

Однако, чтобы воплотить мечты в реальность США придется потратить на разработку "суперпушки" около $305 миллионов в течение 2 лет, а на ракету более $1,3 миллиарда.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Планетарные запасы": мир ждет "Северный поток - 3"

Начало работы проконтролирует лично президент

"Увидели своими глазами": чем немцы жертвуют ради Крыма

Зарубежные гости готовы отказаться от Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей