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Военный самолет США подлетел к Крыму

Фото: flickr.com/Tomás Del Coro
Разведчик кружил рядом с полуостровом целый час

Американский разведывательный "Боинг RC-135V" днем был замечен в небе над Черным морем вблизи от южных берегов Крыма.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

По информации портала, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США с бортовым номером 64-14846 вылетел с греческой авиабазы, расположенной на острове Крит, и направился в черноморский регион.

Сперва он оказался в воздушном пространстве Болгарии, затем приблизился к западной части Крыма, а потом сместился к югу. Около крымских берегов самолет находился примерно час – с 14:30 по 15:30 мск.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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