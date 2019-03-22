Военный самолет США подлетел к Крыму

Разведчик кружил рядом с полуостровом целый час

Американский разведывательный "Боинг RC-135V" днем был замечен в небе над Черным морем вблизи от южных берегов Крыма.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

По информации портала, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США с бортовым номером 64-14846 вылетел с греческой авиабазы, расположенной на острове Крит, и направился в черноморский регион.

Сперва он оказался в воздушном пространстве Болгарии, затем приблизился к западной части Крыма, а потом сместился к югу. Около крымских берегов самолет находился примерно час – с 14:30 по 15:30 мск.