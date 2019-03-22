Военный самолет США подлетел к Крыму

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Американский разведывательный "Боинг RC-135V" днем был замечен в небе над Черным морем вблизи от южных берегов Крыма.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
По информации портала, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США с бортовым номером 64-14846 вылетел с греческой авиабазы, расположенной на острове Крит, и направился в черноморский регион.
10:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 марта 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸(38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14846 , позывной #DINT41, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 предположительно направился в акваторию Чёрного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/nktwW97VCY
Сперва он оказался в воздушном пространстве Болгарии, затем приблизился к западной части Крыма, а потом сместился к югу. Около крымских берегов самолет находился примерно час – с 14:30 по 15:30 мск.
14:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 марта 2019 г.
Работает западнее Крыма. pic.twitter.com/ynR0h2TEpL
14:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 марта 2019 г.
Работает южнее Крыма. pic.twitter.com/xHoNWhTpAl
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