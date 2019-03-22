Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России

Украинские военные "балуются" тактическим ракетным комплексом

Российские ПВО зафиксировали запуск украинских тактических ракет рядом с границами РФ. Возможно, речь идет о комплексах "Точка У". Вооружение дислоцировано на территории Донбасса, что оценивается Москвой как потенциальная угроза для России.

Как отмечает портал Avia.pro, в Киеве пуски ракет не отрицают.

"Проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящий в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в установленный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям", – цитирует издание представителей Вооруженных сил Украины.

Там подчеркнули, что пока такие учения проводятся по условным целям но если будет необходимо, ракеты полетят за 120 км.

"Мы прикрыты надежным ракетным щитом", – подчеркнули в штабе ООС.

Между тем военные эксперты считают, что появление на подконтрольной киевскому режиму территории в Донбассе ТРК "Точка У" является тревожным знаком и может свидетелствовать об очередном витке вооруженного конфликта.

В свое время данный комплекс успешно применялся в обеих чеченских кампаниях, в ходе пятидневной войны с Грузией в августе 2008-го, а также постмайданная власть использовала его против ополченцев в 2014-2015 годах, в частности в боях за Саур-Могилу.

