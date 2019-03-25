США украли российскую разработку тридцатилетней давности

Нереализованный проект страны Советов приглянулся за океаном в наши дни

На учебный истребитель С-54, которому не суждено было встать на вооружение в СССР или РФ, положили глаз американцы и воплотили в жизнь технические идеи советских конструкторов-новаторов. За океаном совместная разработка корпорации США Boeing и шведской компании SAAB преподносится как прорыв, хотя она, мягко говоря, не нова. Если быть точнее – давно устарела.

Создание Т-Х демонстрирует серьезную отсталость авторов учебно-тренировочного самолета, пишет RG. До его аналога в стране Советов додумались еще на стыке 1980-1990-х годов.

Сверхзвуковой однодвигательный истребитель разрабатывали специалисты ОКБ им. П.О. Сухого. Генконструктор Михаил Симонов выступил инициатором, чтобы проект крылатой машины выставить на конкурс, который был объявлен ВВС СССР в январе 91-го. По условиям, от участников требовался не боевой самолет, а именно учебный.

С-54 победил, однако был снят с соревнований. Он обладал всеми характеристиками современной техники: был устойчивым и сверхманевренным в полете, поднимался в небо на 18 км и развивал скорость до 1650 км/час. Высшие чины боевой авиации тогда не были готовы к "авантюре" с одним реактивным двигателем. Между тем Р195ФС очень напоминает двигатель, которым оснащен современный МиГ-21.