Полсотни истребителей подняли по тревоге в Черноземье

Самолеты вывели из-под удара противника

Десятки российских боевых машин были экстренно подняты с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областей и направлены в Карелию для участия в масштабных маневрах "Ладога-2019".



Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), в общей сложности по тревоге в небе оказались более 50 истребителей, в том числе МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, Су-30СМ2 и Су-35С. Первым их заданием стало уклонение от удара условного врага.

В течение следующих дней пилотам предстоит отработать ряд упражнений на Ладожском озере стрельбы – боевые стрельбы, пуск ракет и метание бомб. Мишенями будут служить авиационные снаряды, которые запустят в виде подсвеченных "гирлянд" с высоты 10 км с борта Су-27.

Главные задачи на предстоящих масштабных учениях– обнаружить противника, перехватить его и уничтожить в любое время. В тренировочных полетах будут задействованы свыше 70 экипажей и около тысячи военных технического состава ЗВО, передает "Российская газета".