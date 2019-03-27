Неисправность возникла во время испытаний

Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" стоимостью без малого 13 млрд долларов сломался в ходе морских маневров. Об этом сообщают Военно-морские силы США.

У корабля выявлена поломка двух главных турбогенераторов, рассказали источники USNI News, знакомые с ситуацией. По их словам, паровые турбины нуждаются в капитальном ремонте, из-за чего авианосец встанет на верфь на три месяца. Сообщается, что ядерные реакторы авианосца находятся в полном порядке.

По словам главы отдела по закупкам ВМС Джеймса Гёртса, из-за неисправности авианосец вернется в строй в лучшем случае в октябре этого года.

"На сегодняшний день октябрь – наша лучшая оценка. Флот был уведомлен об этом",

– сказал он во время отчета перед американским конгрессом.

Издание отмечает, что это не единственная проблема с "Джеральдом Р. Фордом", который был спущен на воду все лишь менее двух лет назад. Уже известно о том, что у корабля барахлят оружейные подъемники из-за несовершенства программного обеспечения, а также имеются "косяки" с электромагнитными катапультами и радиолокационной системой.

Учитывая количество недоработок и неисправностей, уже сложно сказать, сможет ли "Джеральд Р. Форд" вообще когда-нибудь быть готовым к бою. Тем более, что новую поломку устранить гораздо сложнее, пишет The Drive.