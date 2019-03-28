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МиГ-31БМ сбил ракету над Астраханью

Фото: mil.ru
Уничтожение мишени попало на видео

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ успешно поразил цель во время учений на полигоне Ашулук под Астраханью. 

Во время тренировочного полета перед истребителем стояла задача обнаружить условного противника и отбить атаку "вражеского" самолета, вооруженного крылатой ракетой Р-33. 

Вместо настоящего снаряда была использована управляемая мишень "Дань", сообщает телеканал "Звезда". Пилоты МиГ-31БМ уничтожили ее ракетами класса "воздух – воздух". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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