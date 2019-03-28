МиГ-31БМ сбил ракету над Астраханью

Уничтожение мишени попало на видео

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ успешно поразил цель во время учений на полигоне Ашулук под Астраханью.

Во время тренировочного полета перед истребителем стояла задача обнаружить условного противника и отбить атаку "вражеского" самолета, вооруженного крылатой ракетой Р-33.

Вместо настоящего снаряда была использована управляемая мишень "Дань", сообщает телеканал "Звезда". Пилоты МиГ-31БМ уничтожили ее ракетами класса "воздух – воздух".