МиГ-31БМ сбил ракету над Астраханью

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ успешно поразил цель во время учений на полигоне Ашулук под Астраханью.
Во время тренировочного полета перед истребителем стояла задача обнаружить условного противника и отбить атаку "вражеского" самолета, вооруженного крылатой ракетой Р-33.
Вместо настоящего снаряда была использована управляемая мишень "Дань", сообщает телеканал "Звезда". Пилоты МиГ-31БМ уничтожили ее ракетами класса "воздух – воздух".
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