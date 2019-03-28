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Секретов больше нет: кабину F-35 показали изнутри

Фото: pixabay.com
Раскрыта главная особенность боевого самолета пятого поколения

Кокпит американского истребителя F-35 Lightning II можно увидеть воочию благодаря появившемуся в интернете снимку рабочего места.

Судя по фотографии, новшеством нового F-35 стал единственный в кабине жидкокристаллический дисплей PCD – panoramic cockpit display. Это широкоформатный сенсорный экран размером 50 на 20 см позволяет заменить собой несколько мониторов, установленных в кабине F-22 Raptor. Помимо сенсорного дисплей обладает функцией еще и голосового управления.

Судя по фото, кокпит F-35 и F-22 имеют немало отличий. Например, на "Рапторе" стоят отдельные мониторы для отображения данных о бортовых системах, навигации, поиске противника и других параметров. Кроме того, у F-35 клавиши по периметру монитора отсутствуют. Вероятно, их функции возложены на клавиатуру под экраном.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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