Минобороны раскрыло планы на "Охотника"

Испытания беспилотника начнутся в этом году

Тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник" пройдет первые тестовые полеты в 2019 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе на выставке LIMA 2019.

По словам высокопоставленного представителя комплекса, для испытаний уже созданы несколько пробных образцов.

"Первые лётные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов",

– цитирует его РИА "Новости".

При этом он уточнил, что сроки тестовых полетов могут быть продлены, если этого потребуют результаты, передает "Царьград".

Разработка 20-тонного ударного беспилотника началась в России в 2012 году. При его создании использованы технологии снижения заметности радарами, а также технологии истребителя пятого поколения Су-57. Максимальная скорость "Охотника" на низких высотах составляет 1400 км/ч, а практическая дальность действия – 5000 км.