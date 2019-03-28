Минобороны раскрыло планы на "Охотника"

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Тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник" пройдет первые тестовые полеты в 2019 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе на выставке LIMA 2019.
По словам высокопоставленного представителя комплекса, для испытаний уже созданы несколько пробных образцов.
"Первые лётные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов",
– цитирует его РИА "Новости".
При этом он уточнил, что сроки тестовых полетов могут быть продлены, если этого потребуют результаты, передает "Царьград".
Разработка 20-тонного ударного беспилотника началась в России в 2012 году. При его создании использованы технологии снижения заметности радарами, а также технологии истребителя пятого поколения Су-57. Максимальная скорость "Охотника" на низких высотах составляет 1400 км/ч, а практическая дальность действия – 5000 км.
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