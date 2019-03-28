Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Минобороны раскрыло планы на "Охотника"

Фото: www.globallookpress.com
Испытания беспилотника начнутся в этом году

Тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник" пройдет первые тестовые полеты в 2019 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе на выставке LIMA 2019.

По словам высокопоставленного представителя комплекса, для испытаний уже созданы несколько пробных образцов.

"Первые лётные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов",

цитирует его РИА "Новости".

При этом он уточнил, что сроки тестовых полетов могут быть продлены, если этого потребуют результаты, передает "Царьград".

Разработка 20-тонного ударного беспилотника началась в России в 2012 году. При его создании использованы технологии снижения заметности радарами, а также технологии истребителя пятого поколения Су-57. Максимальная скорость "Охотника" на низких высотах составляет 1400 км/ч, а практическая дальность действия – 5000 км.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Нафтогаз" оправдался за фейк про "Северный поток-2"

Попытка свалить вину с больной головы на здоровую не удалась

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей