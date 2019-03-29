Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Турция отказалась от торговли С-400

Фото: mil.ru
Анкара купила российские комплексы для себя, а не для перепродажи

Турция приобрела ЗРК С-400 для своих нужд, а не для того, чтобы зарабатывать на них. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мвлют Чавушоглу по итогам встречи с главной МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы приобретаем для собственных нужд, ЗРК нам нужен. Россия может продавать в третьи страны С-400, почему же я буду против продукта, который я приобретаю для себя?"

цитирует Чавушоглу РИА "Новости".

Он также укорил "третьи страны", имея ввиду США, в том, что они своими действиями "вразрез с международной политикой" пытаются сорвать сделку Москвы и Анкары. Турции действительно нужны С-400, подчеркнул министр.

В настоящее время договор о поставках уже подписан, осталось только согласовать сроки поставок, сказал Чавушоглу

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания грозит "Северному потоку - 2" химоружием

Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей