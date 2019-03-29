Турция отказалась от торговли С-400

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Турция приобрела ЗРК С-400 для своих нужд, а не для того, чтобы зарабатывать на них. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мвлют Чавушоглу по итогам встречи с главной МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы приобретаем для собственных нужд, ЗРК нам нужен. Россия может продавать в третьи страны С-400, почему же я буду против продукта, который я приобретаю для себя?"
– цитирует Чавушоглу РИА "Новости".
Он также укорил "третьи страны", имея ввиду США, в том, что они своими действиями "вразрез с международной политикой" пытаются сорвать сделку Москвы и Анкары. Турции действительно нужны С-400, подчеркнул министр.
В настоящее время договор о поставках уже подписан, осталось только согласовать сроки поставок, сказал Чавушоглу
Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода
Американская валюта может подорожать на 10 рублей