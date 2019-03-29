Турция отказалась от торговли С-400

Анкара купила российские комплексы для себя, а не для перепродажи

Турция приобрела ЗРК С-400 для своих нужд, а не для того, чтобы зарабатывать на них. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мвлют Чавушоглу по итогам встречи с главной МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы приобретаем для собственных нужд, ЗРК нам нужен. Россия может продавать в третьи страны С-400, почему же я буду против продукта, который я приобретаю для себя?"

– цитирует Чавушоглу РИА "Новости".

Он также укорил "третьи страны", имея ввиду США, в том, что они своими действиями "вразрез с международной политикой" пытаются сорвать сделку Москвы и Анкары. Турции действительно нужны С-400, подчеркнул министр.

В настоящее время договор о поставках уже подписан, осталось только согласовать сроки поставок, сказал Чавушоглу