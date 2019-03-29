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США призывают Украину стянуть военную технику к границам РФ

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон не всегда будет рядом, поэтому Киеву нужно держать ухо востро

Американцы не смогут опекать Незалежную 24 часа в сутки, поэтому она должна быть готова к самообороне. Учитывая, что Россия постоянно демонстрирует свой ядерный потенциал, Украине не мешало бы ей жестко ответить. Для начала – разместить свои ракеты "Точка У" у границ с РФ. "Дельный", по его мнению, совет дал американский военный эксперт, президент исследовательского центра Jamestown Foundation Глен Говард.

"Вы сами должны модернизировать и реформировать себя как страну, вы сами должны защищать себя, потому что Соединенные Штаты могут не всегда быть рядом с вами",

предупредил эксперт в беседе с корреспондентом "Радио Свобода".  Напомнив о карибском кризисе, когда СССР разместили свои ракеты на берегу Кубы, он призвал Киев к аналогичному действию. По его словам, стянув военную технику к российским границам, украинцы отправят в Москву "мощный сигнал", так называемый "месседж" Кремлю.  

"Что бы ни использовали против Украины - результатом станет контрудар. Как бумеранг – в этом суть",

– заявил американец и порекомендовал стране-соседке самой себя вооружать, ведь в Незалежной "есть хорошие ученые". А что еще нужно для производства ракет… 

Ксения АНДРЕЕВА
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