США возрождают главную стратегию противостояния СССР

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В Вашингтоне вспомнили о практике внезапного развертывания войск в Европе.
Новая стратегия Пентагона – "Динамичное использование сил" - предполагает непредсказуемые перемещения войск. Об этом пишет официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes. Таким образом армия будет "поддерживать баланс сил с противником", отмечает издание.
Это напоминает времена противостояния Америки Советскому Союзу.
"Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности",
– приводит газета слова генерал-майора Джона Гронски, заместителя командующего Нацгвардией США в Европе.
Издание для наглядности напомнило переброску пехотного батальона американской армии в Польшу в середине марта.
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