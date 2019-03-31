Альянс имеет несколько видов вооружения, которые помогут в войне против Москвы

Американский портал Business Insider назвал главные образцы оружия НАТО, которые смогут остановить Россию в случае начала войны.

Журналисты выделили американский стелс-истребитель F-35 Lightning II. Ни одна из стран мира пока не смогла создать аналог самолета по незаметности и технической оснащенности.

Угрозу для России также представляет F-35, который, по мнению автора статьи, способен успешно противостоять Су-35. Американские стратегические бомбардировщики – B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer помогут НАТО сдержать "агрессию" Москвы.

Кроме того, самолет P-8A Poseidon не даст российским подводным лодкам нанести удар по Европе.

Среди бронетехники специалисты отметили немецкий танк Leopard 2. Они являются "несокрушимыми" и сопоставимы по мощи с американским M1 Abrams и британским Challenger 2.