Летчик Су-35 снял свой полет на экшн-камеру

Самолет плавно кружил над Ладогой

В Сети опубликовали кадры полета Су-35 во время учений "Ладога-2019", в ходе которых российские истребители "сбили" более 200 самолетов условного противника. Ролик начинается с рулежки, затем взлет и, собственно, полет на высоте 10 тыс. метров. Особенно впечатляют кадры покрытого льдами Ладожского озера и шлейфы от двигателей других истребителей.

Учения "Ладога-2019" были максимально приближены к боевым. Летчики должны были сами обнаружить цели в конкретных районах и уничтожить их. В качестве мишеней использовались авиабомбы, которые выбрасывали с парашютами на разных высотах. Как сообщали ранее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), всего летчики выпустили порядка 150 управляемых ракет.

На вышеупомянутом видео пусков ракет нет, по всей видимости, их вырезали на монтаже, зато они есть в ролике, опубликованном ранее.



