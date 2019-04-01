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Летчик Су-35 снял свой полет на экшн-камеру

Фото: mil.ru
Самолет плавно кружил над Ладогой

В Сети опубликовали кадры полета Су-35 во время учений "Ладога-2019", в ходе которых российские истребители "сбили" более 200 самолетов условного противника. Ролик начинается с рулежки, затем взлет и, собственно, полет на высоте 10 тыс. метров. Особенно впечатляют кадры покрытого льдами Ладожского озера и шлейфы от двигателей других истребителей.


Учения "Ладога-2019" были максимально приближены к боевым. Летчики должны были сами обнаружить цели в конкретных районах и уничтожить их. В качестве мишеней использовались авиабомбы, которые выбрасывали с парашютами на разных высотах. Как сообщали ранее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), всего летчики выпустили порядка 150 управляемых ракет.

На вышеупомянутом видео пусков ракет нет, по всей видимости, их вырезали на монтаже, зато они есть в ролике, опубликованном ранее.



Александр ИЛЬИН
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