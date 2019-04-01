Афганский взлет Ми-24 впечатлил американцев

Советский вертолет показал "агрессивную кобру"

Видеоролик нестандартного взлета Ми-24 ВВС Польши в Афганистане сильно впечатлил американских журналистов. Уже натовский вертолет взлетел не вертикально, а по самолетному, только с одного переднего шасси. Издание The Drive, уделяющее немало внимания военной тематике, сравнило этот взлет с "коброй, которая готовится к нападению" и назвало маневр "сверхагрессивным".

Mi-24 NATO making Unbelievable running takeoff 😎 pic.twitter.com/ChMCPUvg2v — Rotarywing (@Rotarywings1) 30 марта 2019 г.

Стоит отметить, что советские вертолетчики используют этот трюк давно. Так взлетают в условиях высокогорья при разряженном воздухе и большой нагрузке. Прием широко применялся летчиками во время Афганской войны. Владеют "техникой кобры" и индийские пилоты на своих Ми-17. Есть даже видео взлета с аэропорта Непала с высоты 2850 метров.

По мнению The Drive, летчики решили похвастаться новым трюком перед американцами, которые на своих "Апачах" так не взлетают. В данный момент на вооружении ВВС Польши состоят 30 Ми-24, большинству из которых около 30 лет. Но поляки и не думают списывать их в утиль, несмотря на модернизацию вертолетного парка.