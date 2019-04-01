Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Афганский взлет Ми-24 впечатлил американцев

Фото: flickr.com
Советский вертолет показал "агрессивную кобру"

Видеоролик нестандартного взлета Ми-24 ВВС Польши в Афганистане сильно впечатлил американских журналистов. Уже натовский вертолет взлетел не вертикально, а по самолетному, только с одного переднего шасси. Издание The Drive, уделяющее немало внимания военной тематике, сравнило этот взлет с "коброй, которая готовится к нападению" и назвало маневр "сверхагрессивным".


Стоит отметить, что советские вертолетчики используют этот трюк давно. Так взлетают в условиях высокогорья при разряженном воздухе и большой нагрузке. Прием широко применялся летчиками во время Афганской войны. Владеют "техникой кобры" и индийские пилоты на своих Ми-17. Есть даже видео взлета с аэропорта Непала с высоты 2850 метров.


По мнению The Drive, летчики решили похвастаться новым трюком перед американцами, которые на своих "Апачах" так не взлетают. В данный момент на вооружении ВВС Польши состоят 30 Ми-24, большинству из которых около 30 лет. Но поляки и не думают списывать их в утиль, несмотря на модернизацию вертолетного парка.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Все плохо: Крымский мост атакуют

Гигантское сооружение дрогнуло от медуз-мутантов

VIP-содержанка: Порошенко развел украинцев

Пока еще действующий глава Незалежной оказался главным расточителем страны за всю ее историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей