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Российские "Тополи" подняли по тревоге

Фото: ITAR-TASS
Два десятка ракетных комплексов приготовились к атаке противника

В Тверской области были подняты военнослужащие 7-ой гвардейской ракетной Режицкой Краснознамённой дивизии. В соответствии с приказом они вышли на учения с участием 20 РК "Тополь".

Экипажам "Тополей" и их сопровождению было приказано занять позиции в лесу и слиться с местностью. На маскировку комплексов военным дали несколько минут. Хотя вероятность реального нападения на мобильные РК "Тополь" крайне мала ввиду их секретности и серьезных мер охраны. Однако отработка навыков защиты комплексов проводится регулярно. 

По словам заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Игоря Фазлетдинова, во время дальнейших учений личный состав ждут новые внезапные указания.

"Многие элементы, задачи, вводные для командования, личного состава будут, безусловно, внезапными. Личный состав показывает высокую выучку, умение, практические навыки, ну и самое главное – показывает серьезное желание отчитаться, показать наивысшие результаты", – сказал Фазлетдинов телеканалу "Звезда".

В ракетных учениях в Тверской области участвуют несколько тысяч военных. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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