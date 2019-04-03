Балтфлот отбил "атаку" НАТО

Зенитчики и летчики готовятся защищать западный форпост

В Калининграде, который с недавних пор опять стал потенциальной целью американских бомбардировщиков В-52, отразили условную атаку авиации альянса.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота (БФ), в учениях были задействованы расчеты С-300 и С-400, а также корабли и морская авиация БФ. Роль агрессоров играли истребители бомбардировщики Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные Ан-26. Как и полагается, действия боевых расчетов средств ПВО осложнялись применением комплексов РЭБ.

Условный противник наносил удар с плотностью до семи целей в минуту. Для отражения атаки крылатых ракет были подняты по тревоге в небо Су-27. Истребители уничтожали мишени боевыми ракетами, а С-300 и С-400 осуществили электронные пуски.