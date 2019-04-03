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На Западе предрекли поражение США в войне с Россией и Китаем

Фото: www.globallookpress.com
У американцев не хватит боеприпасов, чтобы воевать с могущественным союзом

Ведущие американские аналитические центры, включая RAND, смоделировали боевые действия между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой. В итоге они пришли к неожиданным результатам, которые вряд ли порадуют генералов Пентагона. Оказалось, что в войне с Россией и Китаем, США ждет неизбежное фиаско, причем банально из-за нехватки боеприпасов и слабой защищенности стратегических объектов от ракетного оружия.

Как утверждает аналитик RAND Дэвид Очманик, американские военные базы слишком уязвимы для ракет большого радиуса действия. В первую очередь противник постарается уничтожить аэродромы и запасы топлива на военных базах, чтобы американские бомбардировщики просто не смогли выполнить свои задачи.

Кроме того, Россия и Китай сразу же попытаются уничтожить авианосцы и эсминцы ВМС США, применяя для этого бомбардировщики с противокорабельными ракетами, а также ракеты средней дальности. Высокотехнологичные стелсы станут бесполезны, так как они все равно взлетают с известных аэродромов и авианосцев, которые русские и китайцы быстро засекут. Такой точки зрения, к слову придерживается бывший заместитель министра обороны Роберт Уорк.

F-35 сложно обнаружить и уничтожить в небе, однако скорее всего, США потеряют сотни этих самолетов еще на земле, – уверяют американские эксперты.

Чтобы воевать с Россией и Китаем, США понадобится $24 млрд в год. Деньги пойдут на ракеты, которые кончатся очень быстро в ходе войны с такими высокотехнологичными соперниками. В первую очередь, понадобятся наступательные ракеты большой дальности, вроде российских "Искандеров". Речь, вероятно, идет о ракетах Deepstrike, которые предполагается запускать со стандартных пусковых установок HIMARS.

Фото: www.globallookpress.comКроме того, упоминаются умные бомбы JAGM-ER и противокорабельные LRASM. Стоит отметить, что эти боеприпасы буквально "золотые" по стоимости. И тот же сирийский опыт показал, что несмотря на наличие умных бомб, обычные ФАБ никуда не делись.

Также понадобится огромное количество противоракет, комплексов ПВО средней и малой дальности. Нельзя забывать и о защите от средств РЭБ, которыми располагают русские. Понадобится надежная защита связи.

Как подчеркивает Уорк, США обладают большим количеством пехотных и танковых бригад. Настолько большим, что количества армейских комплексов ПВО просто не хватит, чтобы их защитить. Понадобятся "Стингеры", которых не будет хватать в первые дни войны.

Александр ИЛЬИН
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