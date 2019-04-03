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На недавнем параде в Пхеньяне армия Северной Кореи в очередной раз продемонстрировала бронетранспортер, до боли напоминающий отечественный БТР-80. Удивляться здесь не приходится. В 1990-х гг. уже прошлого века КНДР закупила партию из 30 "восьмидесяток", и очевидно, что эти машины были взяты за основу для М-2010. Именно так называются северокорейские БТР.
M-2010...BTR-80をライセンス生産またはベースにして開発された新型APC(装甲兵員輸送車)。小型砲塔に14.5ミリ連装機銃を備える。MANPADSを搭載した車両も存在する pic.twitter.com/Juejo6FJdY— 朝鮮人民軍bot (@KPA_bot) 15 декабря 2017 г.
Как напоминает "Российская газета", впервые эти бронетранспортеры были продемонстрированы в октябре 2010 года. Уже тогда стали понятны основные отличия от оригинала, которых, в общем-то, не так много.
Вместо 30-миллиметровой автоматической пушки корейцы установили более крупную башню со спаркой 14,5-миллиметровых пулеметов КПВТ. Также на базе М-2010 была сделана облегченная трехосная версия, которую обычно используют в качестве разведывательно-дозорной машины.
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