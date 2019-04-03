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КНДР "передрала" БТР-80М

Фото: mil.ru
Советские бронетранспортеры вдохновили Пхеньян

На недавнем параде в Пхеньяне армия Северной Кореи в очередной раз продемонстрировала бронетранспортер, до боли напоминающий отечественный БТР-80. Удивляться здесь не приходится. В 1990-х гг. уже прошлого века КНДР закупила партию из 30 "восьмидесяток", и очевидно, что эти машины были взяты за основу для М-2010. Именно так называются северокорейские БТР.


Как напоминает "Российская газета", впервые эти бронетранспортеры были продемонстрированы в октябре 2010 года. Уже тогда стали понятны основные отличия от оригинала, которых, в общем-то, не так много.

Вместо 30-миллиметровой автоматической пушки корейцы установили более крупную башню со спаркой 14,5-миллиметровых пулеметов КПВТ. Также на базе М-2010 была сделана облегченная трехосная версия, которую обычно используют в качестве разведывательно-дозорной машины.

Александр ИЛЬИН
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