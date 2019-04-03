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Польша рассчитывает на поддержку НАТО в войне с Россией

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Альянс не бросит своего полноправного члена в беде

Западные кураторы придут на помощь Варшаве, если та попадет в западню. Ведь они давно приглядели ее территории как площадку, где развернутся военные действия в случае потенциальной вражды с Москвой.

НАТО не пожалеет для победы даже ядерной бомбы, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак, выразив надежду, что до крайности альянс все же не дойдет. И тут же отметил, что позволение его соотечественников Западу, увы, не требуется.

"Для нас, поляков, такой сценарий, конечно же, неприемлем. Если начнётся война, никто у нас не будет спрашивать разрешения", – заверил Скшипчак, посетовав на "географического положение" государства. Между тем само оно, пояснил генерал, не в силах дать России отпор.  

"Не нужно быть большим стратегом, чтобы увидеть, что в столкновении с российской военной махиной никакая армия в Европе, включая польскую, в одиночку не имеет никаких шансов, – заключил польский военный, добавив. – Следовательно, слова о том, что Польша будет в состоянии в одиночку дать отпор агрессии России, не более чем дешевый популизм, который ни один из наших союзников не воспринимает всерьез".

Членство в НАТО, подчеркнул генерал, гарантирует Варшаве поддержку блока, который не "бросит ее наедине с Россией", пишет Wirtualna Polska. По словам польского офицера, альянс теряет хватку, поэтому "проспал" присоединение Крыма к РФ. Также он может проморгать нападение на Польшу после захвата Прибалтики. 

Елена ПОДОЛЬКО
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