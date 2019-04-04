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Под Одессой испытали "Ольху"

Фото: commons.wikimedia.org
Ракета куда-то попала

В Одесской области испытали ракетный комплекс "Ольха-М". С командным штабом вышел на связь лично президент Петр Порошенко, который и поздравил военных с запусками. Трансляция видеоконференции опубликована на странице главы государства в Facebook.


Военные рапортовали, что была испытана новая система управления и подготовки к пуску ракеты. И в ближайшее время, как утверждают украинские генералы и глава СНБО Александр Турчинов, страна готова наладить массовый выпуск этих ракет.

"Ольха" – это РСЗО на базе советского "Смерча", для которой украинские конструкторы изготовили ракету. Ее дальность, по данным СМИ, составляет 130 километров. Ожидается, что "Ольха-М" заменит "Точку-У", которая состоит на вооружении ВСУ.

Петр Порошенко в своем обращении к военным подчеркнул, что Украина "не идет в НАТО с протянутой рукой", а демонстрирует серьезные разработки, чтобы дать достойный отпор "российскому агрессору".

Александр ИЛЬИН
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