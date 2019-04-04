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Взяли в клещи: 2 самолета США заметили у российских рубежей

Фото: commons.wikimedia.org
Активность воздушных разведчиков в последнее время выросла

У южных и западных границ России 4 апреля провели полеты американские самолеты.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, около Калининградской области пролетел борт радиоэлектронной разведки "Боинг RC-135V Rivet Joint", взлетевший с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании.

У сочинского побережья, в свою очередь, радары засекли Lockheed ЕР-3Е, поднявшийся с авиабазы "Суда-Бэй" на острове Крит.

Иностранные разведывательные самолеты и беспилотники появляются у российских границ с завидной регулярностью. Регион Балтийского моря, Крым и Краснодарский край, российские базы в Сирии – все они являются объектами пристального внимания иностранных разведчиков. Российское Министерство обороны неоднократно обращалось в Пентагон с просьбой отказаться от подобных операций, однако американское военное ведомство не соглашается пойти навстречу россиянам, напоминает РИА "Новости".

В четверг шведский военный самолет был замечен и в небе над Санкт-Петербургом, сообщает "Интерфакс". Воздушное судно несколько часов провело в небе над Северной столицей в рамках реализации Договора по открытому небу, отмечает FlashNord

Валентина МАЙОРОВА
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