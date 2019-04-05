Российские корабли постреляли по врагам в Черном море

Нибиру
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Экипажи катеров "Р-60" и "Ивановец", входящие в состав Черноморского флота, провели ракетные стрельбы в Черном море.
Отмечается, что они поразили цель ракетами "Москит". При этом мишень находилась в 55 км от кораблей и состояла из двух собранных корабельных щитов, передает телеканал "Звезда".
В результате цель была успешна поражена. Перед учениями полигон, где проходили стрельбы, заранее оградили от гражданских судов в целях безопасности, сообщает РИА ФАН.
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