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Российские корабли постреляли по врагам в Черном море

Фото: mil.ru
Ракеты "Москит" проверили в деле

Экипажи катеров "Р-60" и "Ивановец", входящие в состав Черноморского флота, провели ракетные стрельбы в Черном море.

Отмечается, что они поразили цель ракетами "Москит". При этом мишень находилась в 55 км от кораблей и состояла из двух собранных корабельных щитов, передает телеканал "Звезда".

В результате цель была успешна поражена. Перед учениями полигон, где проходили стрельбы, заранее оградили от гражданских судов в целях безопасности, сообщает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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