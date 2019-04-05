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С-400 соберет данные о F-35

Фото: pixabay.com
Истребитель сделают уязвимым

Накануне стало известно, что США заморозили поставки истребителей F-35 Турции, которая так и не отказалась от российских С-400. До того целый ряд американских высокопоставленным лиц и генералов Пентагона высказались, что отправлять туркам истребитель пятого поколения, когда на территории страны будет развернут ЗРК С-400, просто самоубийственно для НАТО.

Специализированный журнал War Is Boring проанализировал возможности комплекса и пришел к выводу, что американские военные беспокоятся не напрасно. С-400 действительно сможет собирать технические данные о F-35, который, несмотря на обещания турецких властей, все равно будет попадать в зону действия радара системы. На комплексах установлен софт российского производства, поэтому возможна прямая передача данных в Москву. Возможно, даже не нужно будет прибегать к каким-то шпионским методам.

Ранее шведское агентство оборонных исследований FOI поставило под сомнение точность наведения С-400. Однако если F-35 будут постоянно попадать в зону действия радара, опытным путем можно придумать способ его засекать, например, по соплу двигателя. Как известно, у F-35 одна из самых горячих турбин, что немало беспокоит американских военных.

Фото: mil.ru

Турция собирается купить порядка ста F-35 – это достаточно крупный контракт. Трамп, умеющий считать деньги, конечно, хочет, чтобы сделка состоялась. В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Вашингтоне, что Трамп пообещал помочь решить все трудности. Однако в США решает не только президент, и Конгресс может так и оставить "турецкие F-35" на американской земле.

Александр ИЛЬИН
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