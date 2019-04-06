Американский самолет приблизился к границе Крыма

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Американский противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет у берегов Крыма.
Отмечается, что воздушное судно входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде. Лайнер пролетел вдоль всего полуострова, а также изучил район Черноморского побережья. При этом границ он не нарушал, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Ранее в этой же области пролетел американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk. В последнее время разведывательная активность США значительно возросла. Самолеты все чаще появляются близ российских границ и военных объектов.
19:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 апреля 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-26) , с бортовым номером 168852, выполняет разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России🇷🇺.
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