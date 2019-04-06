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Американский самолет приблизился к границе Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Воздушное судно попыталось изучить военные объекты полуострова

Американский противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет у берегов Крыма.

Отмечается, что воздушное судно входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде. Лайнер пролетел вдоль всего полуострова, а также изучил район Черноморского побережья. При этом границ он не нарушал, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Ранее в этой же области пролетел американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk. В последнее время разведывательная активность США значительно возросла. Самолеты все чаще появляются близ российских границ и военных объектов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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