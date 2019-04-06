Российское воздушное судно не нарушало границ, однако в Токио решили перестраховаться

Противолодочный самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря. При этом его сопровождали южнокорейские и японские истребители. Об этом рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что рядом с Ил-38 летели F-16 ВВС Южной Кореи и F-15 воздушных сил самообороны Японии. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушал границы и выполнял полет в соответствии с международными нормами, передает РИА "Новости".

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств",

– сказали в Минобороны.

Ил-38 предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, а также установления минных заграждений.