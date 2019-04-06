Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Японцы отправили самолеты к летящему Ил-38

Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Российское воздушное судно не нарушало границ, однако в Токио решили перестраховаться

Противолодочный самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря. При этом его сопровождали южнокорейские и японские истребители. Об этом рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что рядом с Ил-38 летели F-16 ВВС Южной Кореи и F-15 воздушных сил самообороны Японии. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушал границы и выполнял полет в соответствии с международными нормами, передает РИА "Новости".

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств",

– сказали в Минобороны.

Ил-38 предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, а также установления минных заграждений.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей