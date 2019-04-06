F-16 подстрелил себя ракетой

Нибиру
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Во время учений в Нидерландах истребитель F-16 неожиданно получил повреждения от ракеты.
Отмечается, что два самолета атаковали цель на полигоне. При этом снаряд повредил обшивку одного из F-16. Осколки попали в двигатель. Воздушное судно не получило критических повреждений, и пилот сумел добраться до аэродрома. Однако ущерб оказался значительным, передает Nederlandse Omroep Stichting.
Специалисты выясняют причины произошедшего. Сделанные выводы помогут избежать возможной трагедии в будущем.
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