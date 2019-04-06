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F-16 подстрелил себя ракетой

Фото: Zuma\TASS
Осколки попали в двигатель

Во время учений в Нидерландах истребитель F-16 неожиданно получил повреждения от ракеты.

Отмечается, что два самолета атаковали цель на полигоне. При этом снаряд повредил обшивку одного из F-16. Осколки попали в двигатель. Воздушное судно не получило критических повреждений, и пилот сумел добраться до аэродрома. Однако ущерб оказался значительным, передает Nederlandse Omroep Stichting.

Специалисты выясняют причины произошедшего. Сделанные выводы помогут избежать возможной трагедии в будущем.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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