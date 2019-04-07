Американскому аналогу не победить российского "коллегу"

Эксперты из США сравнили 40-мм российский подствольный гранатомет ГП-25 "Костер", который известен со времен СССР, и современный ГП-34 с американским М203. Специалисты не смогли не признать, что оружие России крайне эффективно.

По мнению журналистов издания The National Interest, подствольные гранатометы являются "ужасом на поле боя" и палочкой-выручалочкой для автомата Калашникова. Дальность ГП-25, как отмечают эксперты, составляет 400 метров, тогда как у М203 она равняется 250.

Любопытно, что журналисты считают, что граната подствольника ВОГ-25 снижает эффективность поражения мишени в 3-4 раза из-за большого объема взрывчатого вещества. Хотя испытания, на которых сравнивали ГП-25 и М203 доказали обратное.

При этом, по мнению журналистов, российский подствольный гранатомет более опасен для стрелка, чем американский аналог. Впрочем, эксперты США то отмечают, что граната может выпасть, то, что ее невозможно убрать с помощью встроенного экстрактора.

Однако в ГП-34 все эти недочеты устранили, правда, по словам журналистов, скорострельность у него такая же, как у М203.