Россия заработает миллиарды на продаже танков

Боевые машины идут нарасхват

Правительство Индии купит крупную партию отечественных танков Т-90МС на общую сумму $1,93 миллиарда. На вооружение индийской армии в течение ближайших нескольких лет поступит 464 бронированных машины.



Решение о закупке боевой техники было принято на заседании правительственного комитета по безопасности, состоявшегося на прошлой неделе. Оно проходило под председательством премьер-министра Нарендры Моди, сообщило британское специализированное издание Janes, сославшись на осведомленные источники в индийской столице.

Это был предпоследний шаг в процессе приобретения российских танков. Вскоре после этого должно последовать подписание контракта между Минобороны Индии и "Рособоронэкспортом". Это событие может состояться в течение следующих нескольких месяцев, уточнили источники.

Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии одобрил приобретение российских танков еще в ноябре 2016 года. Т-90МС "Прорыв" является экспортной модификацией основного боевого танка Т-90. Индия ранее закупала у России крупные партии разных вариантов Т-90. Всего к 2020 г. индийцы хотят иметь на вооружении около 1,7 тыс. танков Т-90 разных модификаций.

По сведениям "Интерфакса", Москва и Нью-Дели не только собираются подписать соглашение о поставках боевых машин, но и обсуждают контракт на лицензионную сборку Т-90МС в Индии. Соглашение предусматривает поставки комплектующих из России с дальнейшей сборкой их в Индии.

Индия остается одним из крупнейших импортеров российских вооружений. Готовность Нью-Дели приобретать наше оружие не ослабевает, даже несмотря на то, что в отношении покупателей может быть применен закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В марте стало известно о том, что две страны намерены заключить соглашение о передаче индийской стороне в лизинг второй атомной подводной лодки. Кроме того, в ближайшее время РФ может продать Индии крупную партию истребителей МиГ-29.