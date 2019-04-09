Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Десятки самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота РФ поднялись в небо для отработки боевых навыков в ситуации нападения условного противника.
Как сообщили в пресс-службе ЧФ, военные проводят плановые учения,
целью которых является проверка за зимний период обучения. В маневрах участвуют
истребители Су-24М, Су-24МР и Су-30СМ, а также транспортные Ан-26,
противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка", вертолеты Ми-8 и Ка-27.
"Экипажи самолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы",
– цитирует "Интерфакс" сообщение ЧФ.
Также пилоты приняли участие в ближнем и дальнем бою и выполнили тактическую и оперативную маскировку.
Всего в учениях задействовано более 30 единиц авиации.
Президент пытается завоевать доверие сограждан