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Российские истребители ушли из-под удара противника

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Mishin (CC BY-SA 3.0)
Военные проводят учения

Десятки самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота РФ поднялись в небо для отработки боевых навыков в ситуации нападения условного противника.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, военные проводят плановые учения, целью которых является проверка за зимний период обучения. В маневрах участвуют истребители Су-24М, Су-24МР и Су-30СМ, а также транспортные Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка", вертолеты Ми-8 и Ка-27.

"Экипажи самолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы",

– цитирует "Интерфакс" сообщение ЧФ.

Также пилоты приняли участие в ближнем и дальнем бою и выполнили тактическую и оперативную маскировку.

Всего в учениях задействовано более 30 единиц авиации.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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