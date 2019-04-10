"Бал" и "Бастион" отстрелялись в Крыму

В Севастополе ждут москитный флот Украины

Моряки Черноморского флота испытали самые убойные береговые ракетные системы в российской армии – "Бал" и "Бастион", способные уничтожать морские цели на расстоянии в сотни километров. Комплексы способны защитить побережье не то, что от украинских катеров, но и от эсминцев НАТО.

Как передает "Крым-информ" со ссылкой на пресс-службу ЧФ, комплексы выполнили электронные пуски по морским целям. Всего в учениях было задействовано более 50 единиц техники и около 100 военнослужащих.

После инцидента в Керченском проливе Россия и НАТО значительно участили учения в Черном море. В Одессу стало заходить еще больше боевых кораблей альянса, а Россия перебрасывает в Крым все больше и больше новейших корветов и военной техники.