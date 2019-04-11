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По просьбе НАТО Америка в ближайшие месяцы развернет свои противоракетные комплексы в Румынии.
Об этом сообщили в Европейском командовании США.
"По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Румыния получит американскую ПРО на время, пока будет модернизироваться ее собственный комплекс Aegis Ashore.
THAAD – мобильная система противоракетной обороны наземного базирования, рассчитанная на перехват ракет средней дальности за пределами атмосферы.
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