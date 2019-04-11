США разместят систему THAAD в европейской стране летом

По просьбе НАТО Америка в ближайшие месяцы развернет свои противоракетные комплексы в Румынии.

Об этом сообщили в Европейском командовании США.

"По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Румыния получит американскую ПРО на время, пока будет модернизироваться ее собственный комплекс Aegis Ashore.

THAAD – мобильная система противоракетной обороны наземного базирования, рассчитанная на перехват ракет средней дальности за пределами атмосферы.