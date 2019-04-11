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В Румынии появятся американские противоракеты

Фото: flickr.com/U.S. Missile Defense Agency
США разместят систему THAAD в европейской стране летом

По просьбе НАТО Америка в ближайшие месяцы развернет свои противоракетные комплексы в Румынии.

Об этом сообщили в Европейском командовании США.

"По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Румыния получит американскую ПРО на время, пока будет модернизироваться ее собственный комплекс Aegis Ashore.

THAAD – мобильная система противоракетной обороны наземного базирования, рассчитанная на перехват ракет средней дальности за пределами атмосферы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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