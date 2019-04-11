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"Нет шансов": США избавятся от ядерного соглашения

Фото: commons.wikimedia.org
Вашингтон вывели на чистую воду

Белый дом разоблачили – вскрылся его обман с вооружением. По всей вероятности, американцы не станут спасать, то есть продлевать, договор о стратегических наступательных вооружениях, коротко – СНВ. А их заявления о присоединении к соглашению Поднебесной – чистой воды блеф, полагает директор Центра изучения нераспространения имени Джеймса Мартина Уилльям Поттер.

"Слова госсекретаря [США Майка] Помпео – это просто попытка отвести критику от негативного подхода администрации к контролю над вооружениями. Нет шансов, что Китай, Россия и США договорятся о каком-то расширенном "новом ДСНВ",

цитирует руководителя Центра РИА "Новости". США, по мнению собеседника агентства, удручают стесненные обстоятельства, несмотря на то, что отсутствие договора развяжет руки и России. Они предпочли бы избавиться от ограничений, заверил Поттер, напомнив, что советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон является сторонником силовой дипломатии.

Договор о сокращении ядерного потенциала рассчитан до 2021 года. Подписанный между Москвой и Вашингтоном документ вступил в силу в 2011 году. Именно тогда, по мнению эксперта, он был необходим.  

Согласно ДСНВ, каждой державе отмерили 7 лет на сокращение ядерного вооружения. При этом дважды в год необходимо было уведомлять друг друга вплоть до 5 февраля 2018 года.

Ксения АНДРЕЕВА
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