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Российские корабли потеснили НАТО в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
Наш флот тренировался во время маневров войск Альянса

Учения НАТО "Морской щит – 2019" в Черном море стали для России хорошим подспорьем. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

Отмечается, что во время тренировок Альянса в море выходили российские боевые корабли для мониторинга подводной, наводной и воздушной обстановки. При этом в состав флота вошли большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец", а также противодиверсионный катер "Кинель", передает РИА "Новости".

"В ходе учения подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортеров БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья",

- говорится в сообщении.

Напомним, что учения "Морской щит – 2019" проходили в акватории Черного моря с 5 по 13 апреля.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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