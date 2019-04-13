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С-400 захватили контроль над небом в мире

Фото: Виталий Невар/ТАСС
У комплекса нет конкурентов

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.

По его словам, в небе в течение долгих лет доминировали США, однако ПВО России может с лёгкостью обнаружить и сбить самолеты-невидимки. Автор статьи в журнале Stern отмечает, что точные характеристики системы до сих пор неизвестны, однако их мощь впечатляет многих политиков. Покупка Турцией и другими странами С-400 является подтверждением слов.

"Присутствие всего лишь одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство (страны. – прим. ред.), либо каждый боевой вылет становился непредсказуемым",

– добавил Крампер.

По его мнению, российские ЗРК более продвинуты, чем Patriot. При этом их цена вдвое меньше.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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