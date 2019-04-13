Нибиру
- Все не так: Нибиру приготовила землянам сюрприз
- Все ближе: Нибиру подбирается к Москве
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
По его словам, в небе в течение долгих лет доминировали США, однако ПВО России может с лёгкостью обнаружить и сбить самолеты-невидимки. Автор статьи в журнале Stern отмечает, что точные характеристики системы до сих пор неизвестны, однако их мощь впечатляет многих политиков. Покупка Турцией и другими странами С-400 является подтверждением слов.
"Присутствие всего лишь одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство (страны. – прим. ред.), либо каждый боевой вылет становился непредсказуемым",
– добавил Крампер.
По его мнению, российские ЗРК более продвинуты, чем Patriot. При этом их цена вдвое меньше.
Немецкий лидер предпочла уединиться с Порошенко
Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии