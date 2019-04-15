Военный самолет США полетал над Хабаровском

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Транспортный самолет-заправщик ВВС США оказался в воздушной зоне над территорией России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
Самолет Boeing KC-135R был замечен над Хабаровским краем недалеко от границы с Китаем, передает telegram-канал "Милитарист".
Boeing KC-135R – третья модификация многофункционального военно-транспортного самолета-заправщика, созданного на базе Boeing 367-80.
Правда, произойдет это при одном условии