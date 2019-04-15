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Военный самолет США полетал над Хабаровском

Фото: commons.wikimedia.org
В небе над РФ замечен Boeing KC-135R

Транспортный самолет-заправщик ВВС США оказался в воздушной зоне над территорией России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Самолет Boeing KC-135R был замечен над Хабаровским краем недалеко от границы с Китаем, передает telegram-канал "Милитарист".

Boeing KC-135R – третья модификация многофункционального военно-транспортного самолета-заправщика, созданного на базе Boeing 367-80.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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