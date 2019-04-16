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Турция сделает российские С-400 "беззубыми" для США

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Вашингтону необходимо выполнить одно условие

Анкара может внести изменения в технические характеристики российских комплексов С-400 в интересах США. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Это может произойти с единственной оговоркой – американцы должны доказать, что С-400 представляют для них угрозу.

"Если американская сторона докажет наличие угрозы, мы внесем изменения в параметры систем С-400",

цитирует Акара агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что Турция планируют использовать С-400 для защиты стратегически важных городов, таких как Анкара и Стамбул, а также некоторых объектов рядом с ними. Все они далеки от авиабазы в Малатье, где дислоцированы американские истребители F-35. Кроме того, Турция не видит проблемы в том, что она участвует в создании истребителя пятого поколения.

"В Сирии дислоцированы комплексы С-400, а у соседнего Израиля на вооружении находятся F-35. При этом в Вашингтоне никто не высказывает никаких опасений по этому вопросу. Аналогичная ситуация сложилась в районе Балтийского моря", – обратил внимание Акар..

Министр также лишний раз напомнил Вашингтону о том, что Анкара не приемлет давления и жесткого диалога в вопросе закупок российских ЗРК, который, судя по последним переговорам с Москвой, уже решен окончательно. Российская сторона готова отправить первые комплексы уже в июне, отметил Акар. Правда из-за сложностей в логистике Турция сможет получить долгожданные С-400 несколько позже. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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