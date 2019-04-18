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Индия поставила под угрозу МКС

Фото: pixabay.com
Уничтожение спутника добавило космического мусора на орбиту

В результате испытаний Индией противоспутникового оружия образовались более 100 обломков, которые могут создать угрозу для Международной космической станции. Об этом заявил на конференции по космическому мусору старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Минобороны России Роман Фаттахов.

"Образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1000 километров, орбита очень близкая к МКС, что в ближайшем времени может создать угрозы", – цитирует военного РИА "Новости".

Ранее американцы внесли около 60 обломком сбитого индийского спутника Microsat-R в каталог ВВС США, публикуемый на сайте space-track.org. Из них около 50 оказались выше орбиты МКС.

Ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с РИА "Новости" в конце марта предположил, что обломки индийского аппарата не угрожают безопасности МКС, зато создают реальную угрозу при запуске на орбиту грузового корабля "Прогресс МС-11".

Фото: www.globallookpress.comЧетвертого апреля запуск прошел в штатном режиме, корабль отправили по сверхкороткой схеме – корабль совершил два витка вокруг Земли.

27 марта Индия уничтожила спутник на низкой околоземной орбите на высоте 300 км ракетой, назвав себя после этого великой космической державой.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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