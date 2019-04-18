США засекретили свои ядерные ракеты

"Холодная война" набирает обороты

Администрация президента Трампа без всякого объяснения засекретила данные о запасах ядерного оружия. Федерация американских ученых, выступающая за открытость правительства в вопросах национальной безопасности, отправила запрос в министерство энергетики. Однако ведомство ответило, что в настоящее время "запрашиваемая информация не может быть рассекречена".

Как пишет газета The New York Times, которая и приводит выдержки из письма, таким образом администрация Трампа прекратила практику, которую начали применять при Обаме. С мая 2010 года власти начали раскрывать данные о ядерном арсенале. Продолжалась эта традиция и при Трампе. Так, исходя из данных на 30 сентября 2017 года запас США состоял из 3822 ядерных боеголовок, что, кстати, на 196 меньше, чем годом ранее.

Однако с новым витком "холодной войны" и выходом США из ДРСМД, администрация Трампа, видимо, решила положить конец этой традиции. Решение засекретить арсенал уже раскритиковал глава Ядерного информационного проекта в Федерации ученых Ханс Кристенсон, который регулярно дает комментарии ведущим мировым СМИ по всем вопросам, связанным с ядерным оружием. По его мнению, это делает невозможным давление на другие страны с той целью, чтобы они обнародовали свои ядерные запасы.

Ранее администрация Трампа жаловалась на засекреченные российские и китайские арсеналы, однако теперь возразить будет нечем.



По данным NYT, у России сейчас 4350 боеголовок. По договору СНВ-3 к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 1550 боеголовок. Ограничения коснулись как ракет наземного базирования, так и подводного. Но как показывают цифры, в реальности Россия и США не сокращают количество ракет, а только модернизируют свой ядерный запас. Подсчитать его достаточно сложно, так как, например, Россия обладает ракетами с разделяющимися боевыми блоками, тот же "Ясень", поэтому определить разрушительность ядерного оружия достаточно сложно.

В любом случае, эксперты сходятся в одном: арсеналов России и США по-прежнему хватает для уничтожения планеты.