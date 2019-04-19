У вражеских подводных лодок нет шансов пройти незамеченными

Российские противолодочные корабли провели учения по уничтожению объектов предполагаемого противника. Они успешно справились с этой задачей, сообщили в пресс-службе Северного флота.



В маневрах приняла участие поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга". Перед ними была поставлена задача найти и уничтожить "вражескую" субмарину в Баренцевом море, передает ТАСС.

Корабельной группе противодействовал экипаж многоцелевой атомной подводной лодки "Обнинск". Перед ним, согласно сценарию учений, была поставлена задача скрытно пройти через рубежи противолодочной обороны. Надводные корабли должны были не позволить ему сделать это.

Во флоте отметили, что противолодочные учения длились несколько дней. Корабельные экипажи успели за это время как следует отработать тактику поиска подводных лодок в составе поисково-ударной группы во взаимодействии с вертолетами Ка-27ПЛ противолодочной авиации. На завершающем этапе учений экипажи кораблей отработали условную атаку подводной лодки и выполнили стрельбу учебными торпедами. В результате подводный противник был условно уничтожен.

Действия противолодочной флотилии получили наивысшую оценку со стороны флотского командования. Маневры завершились успешно, подчеркнули в пресс-службе.

Примерно в то же время в Мурманской области оттачивали свое мастерство летчики флотской авиации. В ходе состоявшихся учений восемь экипажей бомбардировщиков Су-24 из состава Северного флота нанесли удар по береговым объектам условного противника. "Особое внимание в ходе учений уделено точности поражения мишеней с различных высот с использованием штатной аппаратуры прицеливания", – цитирует сообщение пресс-службы флота "Интерфакс".