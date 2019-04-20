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У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами

Фото: www.globallookpress.com
Новый проект сдадут заказчику после 2027 года

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К". В них предполагается разместить не баллистические ракеты, а крылатые и с большой дальностью.

"Если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту "Борей-К" со сдачей заказчику после 2027 года",

поведал анонимный собеседник агентства ТАСС.

Впрочем, ни информации о характеристиках этого типа вооружения, ни официального подтверждения пока нет. 

"Борей" – это стратегические подводные лодки, которые способны нести на себе целых 16 баллистических ракет "Булава". Четыре корабля типа "А" строятся в Северодвинске. Испытания сейчас проходит "Князь Владимир". А на вооружение уже стоят три подлодки проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". 

Полина ИВАНОВА
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