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Начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что Россия собирается провести наблюдательный полет над США.
Отмечается, что российские инспекторы облетят территорию Америки на самолете Ту-214ОН в рамках международного договора по открытому небу, передает "Красная звезда".
При этом полет самолета полностью согласуют с американцами. Военные США будут находиться на борту и проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения, а также соблюдение всех положений договора.
Кроме того, планируется наблюдательный полет и над территорией Польши, который совершит самолет Ан-30Б, сообщает телеканал "360".
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