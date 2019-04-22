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Российский самолет проведет наблюдательный полет над территорией США

Фото: commons.wikimedia.org/Oleg Belyakov (CC BY-SA 3.0)
Москва получит важные данные об объектах американцев

Начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что Россия собирается провести наблюдательный полет над США.

Отмечается, что российские инспекторы облетят территорию Америки на самолете Ту-214ОН в рамках международного договора по открытому небу, передает "Красная звезда".

При этом полет самолета полностью согласуют с американцами. Военные США будут находиться на борту и проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения, а также соблюдение всех положений договора.

Кроме того, планируется наблюдательный полет и над территорией Польши, который совершит самолет Ан-30Б, сообщает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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