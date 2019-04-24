Уже не скрыть: США направили ПРО против России

Вашингтон официально закрепил антироссийский курс в сфере безопасности

Предположение Москвы насчет американских противоракет подтвердилось: работа Вашингтона в сфере ПРО имеет явный антироссийский характер. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, это стало очевидно после того, как США разорвали договор с Россией по ПРО. Несмотря на все заверения американцев о том, что их противоракеты не будут направлены на сдерживание России, их слова оказались блефом.

"В концептуальных документах Соединёнными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы",

– цитирует Шойгу РИА "Новости".

На пример действий Америки можно увидеть, как деградирует правовая база международных отношений, отметил Шойгу. Во-первых, США не выполняют соглашение по Договору об ограничении систем ПРО. Во-вторых, ими не исполняется Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Скоро Вашингтон может выйти и из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), передает ТАСС.

Авантюра американцев с развертыванием ПРО за пределами своей территории, в особенности в Европе, сделала заложниками союзников американцев в области безопасности, добавил Шойгу.