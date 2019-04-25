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Встреча на Эльбе: генералы ушли в запой

Фото: commons.wikimedia.org Фото: commons.wikimedia.org Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org Фото: commons.wikimedia.org Фото: commons.wikimedia.org
До исторического события немцы неоднократно "косили" под американцев

25 апреля 1944 года произошла легендарная встреча на Эльбе, когда войска 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева встретились с солдатами и офицерами американской 1-й армии генерала Кортни Ходжеса. Как всем, наверно, известно, в результате немцы оказались рассечены и уже не могли соединиться для защиты Берлина.

Сейчас это событие рассматривают как один из символ российско-американской дружбы, которую в итоге уничтожила холодная война. Нечто похожее было в 1991 году, однако потом стало ясно, что победители-американцы ничего хорошего новой России не сулят, а лишь устранили заклятого оппонента.

Но тогда, во время войны, это была теплая встреча союзников. Солдаты и офицеры мало думали о политике и радовались предстоящей победе над заклятым врагом, с которым повоевали уже вдоволь.

Фото: commons.wikimedia.orgНекоторые историки утверждают, что встречу на Эльбе ждали и немцы, которые втайне надеялись, что русские подерутся с американцами и найдут общий язык. Поводы к этому были.

18 марта 1945 года американские истребители "Мустанг", которые сопровождали бомбардировщиков В-17, по ошибке вступили в бой с советскими Як-3 и сбили целых 6 самолетов. Два пилота погибли, один отделался ранением.

Через месяц уже советский ас Иван Кожедуб случайно сбил два "Мустанга". Как гласит легенда, командир авиакорпуса генерал-лейтенант Евгений Савицкий якобы сказал летчику: "Никому не рассказывай. Эти победы – в счет будущей войны".

Сын ветерана Степана Коваля в 2010 году дал интервью газете "МК", в котором рассказал отцовские истории про то, как проходили встречи до Эльбы.

Широко известный факт, что красноармейцы обозначали свое присутствие пуском красных ракет, а американцы – зеленых. Но дело в том, что часто их просто не было под рукой. А немцы умело "косили" под американцев, вероломно уничтожая ничего не подозревающих советских.

"Входила как-то наша рота в немецкую деревушку. Глядь – вдалеке по улице шагает колонна солдат, и над ней американский флаг развевается. Мы рванули к ним, а в ответ нас из автоматов-пулеметов начали косить", – рассказывал ветеран.

В другой раз, когда солдаты увидели развивающийся над развалинами звездно-полосатый флаг, вдарили по него из всех стволов. В итоге накрыли настоящих американцев. Такие вот, недоразумения на войне.

Первая встреча на Эльбе, которая у большинства людей ассоциируется с фотографией здоровающихся за руки солдат, происходила вовсе не так. Их вообще было несколько.

Как вспоминает командующий советской 5-й гвардейской армией генерал-полковник Алексей Жадов, первым американцев встретил старший лейтенант Григорий Голобородько. В районе Стрела северо-западне Ризы они встретили разведгруппу 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии. Командовал группой лейтенант Коцебу, бывший студент из Техаса.

Голобородько предложил американца устроить официальную встречу через час, но не получилось. По некоторым данным Коцебу так загулял в расположении советской части, что неправильно в рапорте по рации указал место. В итоге прославились другие офицеры – Уильям Робертсон и Александр Сильвашко.

Фото: commons.wikimedia.org

Лейтенант Сильвашко увидел американца Уильяма Робертсона на колокольне. Тот кричал "Москва-Америка" и не без оснований, так как русские вполне могли с колокольни его снять. Позже Робертсон рассказывал, что у него не было зеленой сигнальной ракеты вот и пришлось действовать по обстоятельствам.

По американской версии встреча могла состояться еще раньше. Около полудня 25 апреля группа Коцебу наткнулась в деревне Леквиц на всадника в советской форме, но тот хлестнул лошадь и ускакал, видимо, опасаясь, что его пристрелят.

После встречи начались братания и посиделки красноармейцев и янки. Последние стремились заполучить на память советские пуговицы с формы, а русские менялись часами не глядя. При этом политработники докладывали о происшествиях и "необдуманных высказываниях".

После взятия Берлина начались встречи генералов. Маршал Конев получил в подарок от генерала Омара Брэдли американский орден, а тот подарил ему донского жеребца и пистолет с инкрустированной рукояткой. Позже Коневу еще подарили новый "виллис" с багажником, наполненным блоками сигарет

"Водка и бесконечные тосты за Победу свалили с ног многих генералов и офицеров – и советских, и американских", – писал Брэдли.

Александр ИЛЬИН
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