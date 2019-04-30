Ханой больше не хочет брать Су-37С и готов вложиться в новый самолет

Вьетнам планировал закупить российские истребители четвертого поколения Су-35С, но решил отказаться. Причина – наличие более современного аналога.

Как пишет издание BaoDatViet, вьетнамцы заинтересовались новым Су-57Е пятого поколения, который находится в разработке. Этот самолет предназначен для экспорта и отличается особой модификацией.

Несмотря на то, что Су-35С обладает отличными характеристиками, для Вьетнама теперь более предпочтительным выглядит Су-57Е. Правда, по оценке вьетнамских экспертов, Су-57Е относится скорее к поколению 4++.

Су-57Е существенно выгоднее Су-35С, полагают специалисты. Они уверены, что в техническом плане он будет превосходить своего собрата, тогда как их стоимость практически не будет отличаться.