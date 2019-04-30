Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Су-57 вызвал большой интерес во Вьетнаме

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0)
Ханой больше не хочет брать Су-37С и готов вложиться в новый самолет

Вьетнам планировал закупить российские истребители четвертого поколения Су-35С, но решил отказаться. Причина – наличие более современного аналога.

Как пишет издание BaoDatViet, вьетнамцы заинтересовались новым Су-57Е пятого поколения, который находится в разработке. Этот самолет предназначен для экспорта и отличается особой модификацией.

Несмотря на то, что Су-35С обладает отличными характеристиками, для Вьетнама теперь более предпочтительным выглядит Су-57Е. Правда, по оценке вьетнамских экспертов, Су-57Е относится скорее к поколению 4++.

Су-57Е существенно выгоднее Су-35С, полагают специалисты. Они уверены, что в техническом плане он будет превосходить своего собрата, тогда как их стоимость практически не будет отличаться.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Не дошло: США усилят санкции против России

Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей