На борту правительственного Ил-96 произошло ЧП

У самолета сломалась гидросистема

И самолета Ил-96 спецотряда "Россия" аварийно сел в аэропорту Внуково. После взлета в Лаосе у лайнера сломалась гидросистема с падением уровня гидрожидкости, но экипаж принял решение лететь в Москву.

Как сообщает Рен-ТВ, посадка прошла успешно. По уточненным данным, борт был не президентским, а предназначался для перевозки членов Правительства РФ, Администрации Президента РФ и сопровождающих лиц.

Гидросистема используется в самолете для привода управляющих поверхностей, например, закрылок, а также выпуска-уборки шасси.