На борту правительственного Ил-96 произошло ЧП

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И самолета Ил-96 спецотряда "Россия" аварийно сел в аэропорту Внуково. После взлета в Лаосе у лайнера сломалась гидросистема с падением уровня гидрожидкости, но экипаж принял решение лететь в Москву.
Как сообщает Рен-ТВ, посадка прошла успешно. По уточненным данным, борт был не президентским, а предназначался для перевозки членов Правительства РФ, Администрации Президента РФ и сопровождающих лиц.
Гидросистема используется в самолете для привода управляющих поверхностей, например, закрылок, а также выпуска-уборки шасси.
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