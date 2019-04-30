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В Венесуэле замаячил госпереворот

Хуан Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com
Оппозиция заявила о переходе армии на ее сторону

Оппозиционный лидер Венесуэллы Хуан Гуайдо объявил о начале финальной фазы операции "Свобода", которая направлена на свержение действующего президента Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.


"Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. Сейчас я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции "Свобода", – написал политик, добавив, что "армия приняла верное решение". Также оппозиционер призвал народ выйти на улицы, чтобы противостоять "узурпатору" Мадуро. Рано утром он появился на авиабазе "Ла-Карлота" в Каракасе, где встретился с другим оппозиционером Леопольдо Лопесом и записал видеообращение на фоне военных.

Из этого можно сделать вывод, что Гуайдо инициировал государственный переворот с участием военных. Хотя ранее министр обороны Владимир Падрино заявил, что армия полностью остается на стороне Конституции.


Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Политика поддержали США и ряд западных стран, однако другие государства, включая Россию, назвали "президентский статус" Гуайдо нелегитимным.

Как передают местные каналы, в Венесуэле противоборствующие стороны уже начали кидать друг в друга дымовые и газовые гранаты. До применения оружия пока дело не дошло. "Утро" следит за развитием событий.

Александр ИЛЬИН
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