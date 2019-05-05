С-500 завершит эру F-35

В США восхитились характеристиками нового оружия России

Комплекс С-500 уже скоро появится у российской армии. В Америке всерьез заинтересовались способностями этого оружия.

Журналисты издания The National Interest выпустили материал под названием "Убийца F-35?: Система ПВО России С-500 почти готова". В статье отмечается, что новый комплекс способен навсегда похоронить истребители F-35.

Американцы подчеркнули, что С-500 сделает новый прорыв в технологии, так как его зона поражения превышает 600 км. При этом "Триумфатор-М" может уничтожать даже некоторые типы космических аппаратов.

Ранее глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что разработка комплекса завершается, а его подготовка к использованию запланирована на текущий год.