В армию поступило несколько экземпляров новейшего "Галла"

Вооруженные силы РФ получили несколько десятков минометов 2Б25 "Галл", которые практически не издают шума при стрельбе. По громкости они сопоставимы с автоматами Калашникова с глушителем.

Как рассказал источник ТАСС в военно-промышленном комплексе, 2Б25 "Галл" калибром 82 мм успешно прошел испытания, и небольшая партия этого оружия была принята на вооружение Министерством обороны.

"В ходе эксплуатации "Галл" зарекомендовал себя как неприхотливое и надежное оружие, у которого практически полностью отсутствуют демаскирующие признаки", – сказал собеседник агентства, добавив, что "Галл" способен без шума уничтожить цель на расстоянии более 1 км.

В дальнейшем поставки нового миномета российской армии будут продолжены. Пока же специалисты продолжают работать над этим оружием меньшего калибра. По словам источника, вскоре может появиться миномет калибром 60 мм, который будет поражать цели на расстоянии до 4 км.

Разработкой 2Б25 "Галл" занимается нижегородское научно-исследовательское предприятие "Буревестник", где были созданы дистанционно управляемые комплексы вооружения для "Арматы". Зарубежные аналоги "Галла", обладающие сопоставимыми характеристиками, отсутствуют.